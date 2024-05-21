2024.05.21 16:18

Израиль: тела заложников нашли в тоннелях в секторе Газа

 
Deutsche Welle
Izraelį palaikantys protestuotojai
Izraelį palaikantys protestuotojai
ФОТО: Reuters / Scanpix
Израильские солдаты на прошлой неделе нашли тела гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук и еще трех заложников. Теперь стали известны подробности операции, в ходе которой были обнаружены эти тела.

Тела гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук и еще трех заложников, найденные на прошлой неделе в секторе Газа, были обнаружены в тоннелях под городом Джебалия в северной части палестинского региона. Израильские солдаты в ходе военной операции произвели обыск в подозрительном здании, в котором оказалась тоннельная шахта, сообщила армия Израиля вечером в понедельник, 20 мая.

В ходе операции, проводившейся в ночное время, солдаты зашли в тоннель и вступили в боестолкновение. Во время боя они обнаружили тела заложников и вынесли их на поверхность.

На прошлой неделе израильские военные сообщили об обнаружении в секторе Газа тела Шани Лук, Рона Беньямина, Ицхака Гелерентера и Амита Бускилы. Они были убиты в ходе масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

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