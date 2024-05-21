Израиль: тела заложников нашли в тоннелях в секторе Газа

Тела гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук и еще трех заложников, найденные на прошлой неделе в секторе Газа, были обнаружены в тоннелях под городом Джебалия в северной части палестинского региона. Израильские солдаты в ходе военной операции произвели обыск в подозрительном здании, в котором оказалась тоннельная шахта, сообщила армия Израиля вечером в понедельник, 20 мая.

В ходе операции, проводившейся в ночное время, солдаты зашли в тоннель и вступили в боестолкновение. Во время боя они обнаружили тела заложников и вынесли их на поверхность.