Израиль сообщил о массированных ударах по базам „Хезболлах“

Израиль после ожесточенных взаимных обстрелов в конце минувшей недели продолжает наносить массированные удары с воздуха по боевикам радикального движения „Хезболлах“ в южном Ливане. В настоящее время ВВС Израиля наносят масштабные удары по целям в Ливане, сообщила израильская армия утром в понедельник, 23 сентября. Какие-либо детали не приводятся. Как сообщает агентство AP, израильские военные призвали ливанцев к „немедленной“ эвакуации из всех зданий, где боевики „Хезболлах“ хранят оружие.