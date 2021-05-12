Израиль сообщил об уничтожении ряда командиров ХАМАС

Несколько командиров радикального исламистского движения ХАМАС погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сообщила в среду, 12 мая, израильская спецслужба ШАБАК. Позднее ХАМАС подтвердило гибель ряда представителей, включая командира боевого крыла движения Бассема Иссы, отвечавшего за операции в Газе.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели 21-летнего служащего в результате удара противотанковой ракеты, выпущенной из сектора Газа. Израильская сторона возложила ответственность за запуск ракеты на ХАМАС.

Париж призвал к сдержанности

Франция выразила глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан призвал стороны конфликта проявлять сдержанность.

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Ракетные удары Израиля после обстрелов из сектора Газа

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 800 ракет, отметили в ЦАХАЛ. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов.

ХАМАС при посредничестве Катара в августе 2020 года объявил режим прекращения огня с Израилем. С тех пор этот режим неоднократно нарушался. Израиль, США и Евросоюз