Израиль сообщил о гибели 600 своих солдат с начала войны

600 израильских солдат погибли с начала войны с террористическим движением ХАМАС. Об этом утром в понедельник, 1 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на информацию от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По этим данным, за последние сутки в секторе Газа был убит один израильский военнослужащий - 20-летний Надава Коэн. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Операция в больнице "Аш-Шифа"

ЦАХАЛ в конце марта проводила военную операцию на территории больничного коплекса "Аш-Шифа" в городе Газа - это крупнейшее медицинское учреждение в палестинском анклаве. По словам израильских военных, в больнице ими были найдены тайники с оружием и "объекты террористической инфраструктуры" - в том числе, вход в сеть туннелей, которые использует ХАМАС и другие палестинские террористические группировки. 23-24 марта в ЦАХАЛ заявляли о 170 убитых и 480 арестованных на территории "Аш-Шифы" боевиках.