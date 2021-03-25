По установленной в стране процедуре, коалицию формирует лидер партии с наибольшим количеством набранных голосов.

По сравнению с последними выборами в марте прошлого года позиции Нетаньяху несколько ухудшились — тогда он набрал 36 мест в кнессете, и сейчас собрать коалицию ему будет сложнее. Для контроля над израильским парламентом ему необходимо 61 место из 120.

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Религиозные партии, которые уже много лет составляют с Нетаньяху так называемую "автоматическую коалицию" (термин прочно вошел в обиход израильских политологов), дадут ему в общей сложности еще около 22 мест — итого 52.

Из оставшихся пару мест Нетаньяху попробует получить за счет отдельных "перебежчиков" из других партий. Но основное количество надо добирать из партий, со всеми из которых у него очень натянутые отношения.

Кто может спасти Нетаньяху



Раньше "палочкой-выручалочкой" был Авигдор Либерман с его русскоязычной партией "Наш дом — Израиль", которая всегда стабильно набирала 5-8 мест. Несмотря на разногласия между ним и Нетаньяху, их все же объединяла приверженность правым взглядам в политике. Но возможность их сотрудничества была безнадежна утеряна, когда Либерман отказался сидеть в одной коалиции с ультраортодоксами.

В этот раз мяч прилетел на поле Нафтали Беннета, лидера правоцентристской партии "Ямина", которая уже набрала 7 мандатов.. Обозреватели в один голос говорят, что если Биби к нему обратится, ему надо будет принять самое важное решение в собственной политической карьере и в жизни страны в целом.

Когда-то Беннет сам был членом "Ликуда" и даже некоторое время возглавлял канцелярию Нетаньяху. Потом он вышел из партии, основал собственную, стал называть себя "здравомыслящим правым", дистанцируясь от идей бывшего босса, а потом укрепился на политической арене как правоцентрист.

Как пишет газета Haaretz, выбор между Биби и не Биби всегда был для него самым сложным, и именно это ему сейчас предстоит сделать.

Между Беннетом и Нетаньяху существует сильная личная неприязнь, они даже позволяли себе выпады против семей друг друга, пишет обозреватель Haaretz Ноа Ландау, но сейчас речь идет о таком уровне власти, которого в руках у Беннета никогда не было. Беннет не столь эмоционален, чтобы в такой важный момент, когда можно выступить в роли кингмейкера, вспоминать о личных обидах.

Но Беннет — признанный стратег. Он может предпочесть сиюминутному вхождению в непрочную коалицию нейтралитет с левоцентристским флангом, который от выборов к выборам улучшает свои результаты.

Провал главной интриги



По большому счету, особых сюрпризов эти выборы не принесли. Разве что лидер левоцентристского альянса "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц совершил грандиозный камбэк.

Несколько дней назад в предвыборном интервью политический обозреватель Алисон Каплан говорила Русской службе Би-би-си, что Ганц растерял всю поддержку избирателей, когда вошел после последних выборов в коалицию с Нетаньяху, и сейчас борется за выживание. Прогнозы с трудом давали ему даже 4 мандата, необходимые для прохождения электорального барьера.

Но Ганц получил 8 мест (и еще не все голоса подсчитаны), удивив и израильских аналитиков, и другие партии. Эти мандаты были бы как нельзя более кстати для Биби, но он так откровенно пытался не допустить Ганца до премьерского кресла, которое тот должен был занять согласно ротации, что во второй раз Ганц на соглашение вряд ли пойдет.

Чуть хуже, чем ожидалось, выступил Яир Лапид с его партией "Йеш Атид" ("Есть будущее"). Из предсказанных 20 мест он пока набирает 17. Именно его называли главным соперником Биби, и в масштабах общей политики страны он по сути таковым и остается.

И не оправдала себя главная интрига выборов: ближнему кругу Нетаньяху, отколовшемуся от него несколько месяцев назад, не удалось значительно подпортить ему результат. Бывшие ближайшие соратники Биби Гидеон Саар и Зеэв Элькин ушли из "Ликуда" за несколько месяцев до выборов, основали свою партию "Новая надежда" и надеялись заметно оттянуть на себя голоса Нетаньяху.

Поначалу прогнозы давали им 20 парламетских мест, перед самыми выборами — 10-12, а на деле "Новая надежда" получает пока лишь шесть. Это и есть та самая разница между 36 мандатами Нетаньяху на прошлых выборах и 30 на нынешних.

Оправдайся хотя бы промежуточный прогноз экспертов, Биби уже не мог бы спасти никто, даже Нафтали Беннет, за которым, похоже, останется последнее слово.