Израиль разрешил въезд иностранцам, привитым "Спутником V"

Иностранцы, привившиеся от коронавируса российской вакциной "Спутник V", с воскресенья, 9 января, могут въезжать в Израиль в туристических и паломнических целях. Как отмечается на сайте министерства здравоохранения страны, "суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить "зеленый пропуск".

Вакцина "Спутник V" признается при условии положительного серологического анализа, сделанного в Израиле, говорится далее в сообщении. Кроме того, в Израиле имеют статус вакцинированных от COVID-19 пациенты, привитые признанными ВОЗ препаратами BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac, а также вакциной Индийского института сыворотки Johnson&Johnson.

При этом вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в Израиле, а именно: пациенты должны быть привиты двумя дозами препарата (или одной 2 в случае с Johnson & Johnson), а также иметь бустерную прививку.

В самом Израиле, как проинформировал Минздрав 9 января, уже 254 тысяч граждан сделали четвертую прививку от COVID-19. В соответствии с рекомендацией министерства, ее делают пока только людям старше 60 лет, медперсоналу, а также пациентам с ослабленным иммунитетом.

Ситуация с SARS-CoV-2 в Израиле

Ежедневный прирост заражений коронавирусом в Израиле, где уровень вакцинации от COVID-19 в 2021 году был одним из самых высоких в мире, на фоне распространения омикрон-варианта выше, чем когда-либо ранее с начала пандемии. По данным на 9 января, за последние 24 часа вирусом SARS-CoV-2 в стране инфицировались 17 500 человек.

Сегодня, учитывая необходимость бустерных прививок, полностью вакцинированными от коронавируса считаются 61 процент жителей Израиля.

Всего с начала пандемии, по данным портала Worldometer, в Израиле, где проживают около 9,4 млн человек, было зафиксировано 1 494 268 случаев заражения SARS-CoV-2 и 8259 летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1 370 799 человек выздоровели.