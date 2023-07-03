Израиль проводит масштабную операцию в палестинском лагере Дженин

Водитель палестинской скорой помощи Халед Алахмад сказал: "То, что происходит в лагере беженцев, — это настоящая война".

Представители батальона Дженин, в который входят боевики из палестинских групп ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад", заявили, что будут бороться с оккупационными силами до последнего вздоха.

Палестинское Министерство здравоохранения заявило, что в ходе продолжающегося рейда по меньшей мере пять палестинцев были убиты и более 20 ранены.

«Мы не будем бездействовать, пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве убежища», — заявили они, добавив, что лагерь является «оплотом террористов».

"По лагерю наносились удары с воздуха. Каждый раз, когда мы подъезжали на пяти-семи машинах скорой помощи, мы возвращались полные ранеными", — сказал он агентству Reuters.

В прошлом месяце израильские военные убили по меньшей мере шестерых палестинцев во время рейда в лагере Дженин, впервые за много лет применив боевые вертолеты на Западном берегу.

"Из-за террористической организации и благодаря средствам, которые они получают от Ирана, лагерь Дженин стал центром террористической деятельности. Они ответственны за совершение теракта как против мирного населения, так и против силовиков. Мы будем действовать целенаправленно. Мне очень важно подчеркнуть, что мы приложим все усилия, любые усилия, чтобы предотвратить причинение вреда местному гражданскому населению. Мы нацеливаемся только на тех, кто причастен к террору", — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в понедельник.