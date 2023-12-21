Израиль предписал новую эвакуацию жителей в секторе Газа

Израиль предписал новую масштабную эвакуацию населения из города Хан-Юнис, расположенного в южной части сектора Газа. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в четверг, 21 декабря, сообщило, что накануне Израиль выпустил новую карту, согласно которой эвакуации подлежат жители еще 20 процентов территории Хан-Юниса и окрестностей.

По данным ООН, до начала войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС в этом районе проживали более 110 тысяч человек. Здесь же находятся 32 приюта, на территории которых укрываются более 140 тысяч внутренних перемещенных лиц, в основном, из северной части сектора Газа.

Усиление ударов по Хан-Юнису

20 декабря израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов с суши, моря и воздуха по "десяткам террористов и объектов террористической инфраструктуры" в Хан-Юнисе. Тель-Авив уже неоднократно заявлял о намерении полностью уничтожить ХАМАС.