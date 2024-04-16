Израиль пообещал ответить на атаку Ирана

 
"Голос Америки"
Izraelio oro gynybos sistemos raketa
Izraelio oro gynybos sistemos raketa
ФОТО: AFP / Scanpix
Военные не вдаются в подробности относительно сроков и характера ответных действий.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что его страна ответит на недавнюю атаку Ирана, но не стал уточнять, как и в какие сроки это произойдет.

Между тем, мировые лидеры выступили против ответных действий, пытаясь избежать раскручивания спирали насилия на Ближнем Востоке.

В ходе атаки Иран выпустил по Израилю сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Израильские военные заявили, что 99% беспилотников и ракет были перехвачены силами ПВО и авиацией Израиля в координации с возглавляемой США коалицией партнеров.

Генерал-лейтенант Халеви заявил в понедельник, что Израиль обдумывает дальнейшие действия, но на иранский удар «будет дан ответ».

Халеви на стал вдаваться в детали. Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль даст ответ, «когда сочтет нужным».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит совещания с высшими должностными лицами, на которых обсуждается возможный ответ.

Второй день подряд правительство не объявляет о каких-либо решениях.

В разговоре с лидером большинства в Палате представителей США Стивом Скализом Нетаньяху заявил, что «Израиль сделает все необходимое для самозащиты», сообщили в администрации израильского премьера.

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"Голос Америки"
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