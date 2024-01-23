Израиль понёс самые большие потери за сутки с начала операции в Газе

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, 21 военнослужащий погиб в результате подрыва взрывчатки, которая находилась в двух зданиях, где были израильские военные. Обстоятельства случившегося исследуются. Также сообщается о поражении из гранатомёта израильского танка.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. "Сегодня очень тяжёлое утро", - написал он.

Наиболее жестокие бои идут сейчас в городе Хан-Юнис на юго-западе сектора Газа, где, как сообщается, сейчас сосредоточены основные силы ХАМАС. В понедельник сообщалось о взятии израильскими войсками здания больницы, где, как утверждается, держали оборону бойцы ХАМАС. Палестинская сторона эти утверждения отвергает. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило об аресте израильтянами медицинских работников.