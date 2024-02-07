Израиль подтвердил гибель 31 заложника в плену у ХАМАС

Ранее власти Израиля предполагали, что в секторе Газа всё ещё удерживаются живыми более 130 заложников, как израильтян, так и иностранцев. Однако, по всей видимости, в живых остаются меньше 100.

Газета The New York Times, ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, также пишет о по меньшей мере 30 погибших заложниках. Некоторые из них были убиты во время нападения на израильскую территорию, а затем их тела были доставлены в сектор Газа, утверждает издание. Поскольку их смерть не была подтверждена на тот момент, они были учтены в списке заложников. Другие умерли от ран или были убиты джихадистами в плену.

Ранее сообщалось, что три заложника были по ошибке убиты военными ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа.

Также есть неподтвержденные данные о гибели ещё как минимум 20 заложников, пишет издание.