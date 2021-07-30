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Израиль готовится уже в ближайшее время начать вакцинацию своих жителей третьей дозой препарата BioNTech/Pfizer. Об этом объявил в четверг, 29 июля, премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Израиль первым в мире начинает вакцинацию третьей дозой
© Reuters / Scanpix

Вакцинация третьей дозой прививки от коронавируса предназначена для граждан Израиля, достигших 60-летнего возраста. В рамках теста третью дозу уже получили 2000 человек, опасных побочных эффектов у них не обнаружено.

Беннет объявил, что президент Израиля Ицхак Герцог, которому 60 лет, 30 июля получит третью дозу препарата. "Я призываю пожилых людей, которые уже получили две дозы, получить и третью. Это защищает от тяжелой болезни и смерти", - заявил премьер-министр. Третью дозу будут вводить тем, кто получил вторую не позднее пяти месяцев назад.

Хотя Израиль одним из первых в мире вакцинировал большую часть населения, в последний месяц там наблюдается рост числа заражений. Эксперты связывают новую вспышку с распространением дельта-варианта вируса.

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Deutsche Welle
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