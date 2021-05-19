Израиль передал Пентагону секретные доказательства об использовании уничтоженного здания прессы в Газе ХАМАСом

По данным портала ynet, на который ссылается NEWSru.co.il, США были переданы доказательства того, что несколько этажей здания использовались технологическим отделом военной разведки ХАМАС.

Среди прочего, здание использовалось для создания помех навигационным системам, базирующимся на GPS, и для борьбы с беспилотными самолетами ЦАХАЛа. Кроме того, в офисах ХАМАС в этом здании велась разработка ракетных технологий и других вооружений.

15 мая ВВС Армии обороны Израиля атаковали высотное здание в городе Газа, где, по данным израильской стороны, находились офисы военной разведки ХАМАСа. Сообщалось, что находящиеся там редакции нескольких местных СМИ ХАМАС "намеренно использует как "живые щиты". ЦАХАЛ предупредил людей в здании о готовящейся атаке и дал им время на эвакуацию.

Представители СМИ выразили возмущение атакой и заявили, что не доверяют информации израильских военных. В частности, руководство AP заявило, что ему ничего неизвестно о нахождении в здании боевиков ХАМАСа, и потребовало от Израиля предъявить доказательства.