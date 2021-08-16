Израиль отозвал поверенного из Польши из-за принятого там "антисемитского" закона

Таким образом он отреагировал на подписание президентом Польши Анджеем Дудой в субботу, 14 августа, спорной поправки к польскому Административному кодексу, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей, а также другим владельцам собственности, конфискованной во время Второй мировой войны нацистами и позднее — польскими властями.
В данной поправке, принятой польским парламентом на прошлой неделе, помимо прочего, говорится о том, что административные решения не могут быть оспорены в суде по истечении 30-летнего срока со дня их принятия. Израиль опасается того, что измененный закон станет препятствием для получения евреями компенсации за собственность, отнятую у них во время Холокоста.
"Польша сегодня ввела в действие — причем уже не в первый раз — антисемитский и неэтичный закон. Новый посол, который должен был в скором времени отправиться в Варшаву, не поедет в Польшу в настоящее время", — говорится в заявлении Лапида.
Министерство иностранных дел Израиля также рекомендует польскому послу в Израиле не возвращаться в дипмиссию и продолжать отпуск в своей стране.
"Это время следует использовать для того, чтобы объяснить людям в Польше значение Холокоста для граждан Израиля", — заявил Лапид.
Во время идущих в настоящее время переговоров с США Израиль намерен обсудить ответные меры в отношении Польши.
"Польша стала сегодня антидемократической (…) страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества", — так прокомментировал Лапид внесение поправки к польскому Административному кодексу.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда (на фото) отметил, что обновленный закон лишь устраняет правовую неопределенность для владельцев жилья и земельных участков на случай, если бывшие владельцы отыщутся более чем 70 лет спустя.
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