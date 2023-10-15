Израиль отложил наземную операцию в Газе из-за плохой погоды

Целью запланированной операции является уничтожение политического и военного руководства радикального исламистского движения "Хамас", боевики которого в конце прошлой недели совершили террористическое нападение на Израиль и убили сотни людей, но грядущее наступление грозит втянуть Израиль в многомесячные уличные бои за каждый дом.

Прогнозируемые трудности для израильской армии

В городе Газа и в северной части одноименного сектора построена многокилометровая сеть подземных тоннелей, в которых, предположительно, закрепились палестинские боевики. Израильская армия полагает, что "Хамас" попытается остановить ее наступление путем подрыва тоннелей в то время, когда израильские солдаты будут над ними находиться.

"Хамас" также планирует пробраться по тоннелям за позиции израильской армии и атаковать ее с тыла. Еще одной стратегической дилеммой является то, что в тоннелях террористы могут эффективно прикрываться заложниками.