Израиль отказался продавать Украине шпионскую программу Pegasus из‑за недовольства России

"Израильские официальные лица возражали против любого шага, который мог спровоцировать конфронтацию с Россией, чьи вооруженные силы в то время активно помогали Сирии бороться с восстанием за пределами северо-восточной границы Израиля", — пишет Washington Post.
Собеседники Guardian отмечают, что Израиль тесно сотрудничает с Россией в сфере разведки и, по мнению израильских властей, продажу Pegasus Украине могли расценить как "акт агрессии против российских спецслужб". Переговоры между Украиной и Израилем насчет Pegasus проходили в 2019 году, говорят источники изданий.
New York Times отмечает, что в 2018 году Израиль предоставил доступ к Pegasus Эстонии, однако после претензий российских властей запретил стране использовать эту систему против российских абонентов.
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