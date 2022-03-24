aA
Израильские власти отказались предоставить Украине доступ к шпионскому программному обеспечению Pegasus из-за недовольства России. Об этом сообщают Guardian, New York Times и Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Израиль отказался продавать Украине шпионскую программу Pegasus из‑за недовольства России
© AFP/Scanpix

"Израильские официальные лица возражали против любого шага, который мог спровоцировать конфронтацию с Россией, чьи вооруженные силы в то время активно помогали Сирии бороться с восстанием за пределами северо-восточной границы Израиля", — пишет Washington Post.

Собеседники Guardian отмечают, что Израиль тесно сотрудничает с Россией в сфере разведки и, по мнению израильских властей, продажу Pegasus Украине могли расценить как "акт агрессии против российских спецслужб". Переговоры между Украиной и Израилем насчет Pegasus проходили в 2019 году, говорят источники изданий.

New York Times отмечает, что в 2018 году Израиль предоставил доступ к Pegasus Эстонии, однако после претензий российских властей запретил стране использовать эту систему против российских абонентов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

В четверг гостем ежедневного выпуска Delfi стала...

Перевозчики: потребители почувствуют скачок цен из-за подорожания перевозок (2)

Литовские транспортные компании могут быть вынуждены...

Bombarduojamas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas

Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

В Киеве рядом со зданиями, рухнувшими во время бомбежки...

Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл...