Израиль: операция в Рафахе носит ограниченный характер

Израильская армия в ходе операции в переполненном беженцами палестинском городе Рафах в секторе Газа действует прицельно, избегая густонаселенных районов, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари вечером в субботу, 11 мая. "Наши операции против ХАМАС в Рафахе носят ограниченный и тактический характер и не проводятся в густонаселенных районах", - сказал он, напомнив, что еще до начала вторжения в Рафах армия призывала население этого города временно перебраться в "гуманитарные районы".
Хагари подчеркнул, что Израиль борется против исламистского радикального движения ХАМАС, а не жителей сектора Газа. Израильские военные, по его словам, работают над предоставлением гуманитарной помощи гражданскому населению. Ранее газета The Washington Post сообщила, что США предложили Израилю доступ к американским разведданным о местонахождении боевиков ХАМАС в обмен на отказ от полномасштабной военной операции в Рафахе.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 мая предостерег Израиль от расширения операции в Рафахе. "Мы считаем наступление в Рафахе безответственным", - сказал он. В Израиле вечером прошли бурные демонстрации против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Пока Нетаньяху у власти, наши заложники не вернутся. Нетаньяху ведет Израиль к полному краху", - заявляли демонстранты.