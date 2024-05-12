Израиль: операция в Рафахе носит ограниченный характер

Израильская армия в ходе операции в переполненном беженцами палестинском городе Рафах в секторе Газа действует прицельно, избегая густонаселенных районов, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари вечером в субботу, 11 мая. "Наши операции против ХАМАС в Рафахе носят ограниченный и тактический характер и не проводятся в густонаселенных районах", - сказал он, напомнив, что еще до начала вторжения в Рафах армия призывала население этого города временно перебраться в "гуманитарные районы".