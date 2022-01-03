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Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Теперь все люди старше 60 лет, а также медицинский персонал должны пройти еще одну вакцинацию, заявил глава израильского правительства Нафтали Беннет в воскресенье, 2 января, на пресс-конференции в Иерусалиме. Министерство здравоохранения утвердило разрешение на это ввиду распространения омикрон-варианта коронавируса.
Израиль одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса
© Reuters / Scanpix

"Волна "омикрона" уже здесь, и мы должны защитить себя", — подчеркнул Беннет. В четверг министерство здравоохранения Израиля одобрило четвертую прививку от коронавируса и для людей с ослабленной иммунной системой. Таким образом, Израиль стал одной из первых стран в мире, где была введена четвертая доза вакцины от COVID-19. Вскоре после этого четвертая кампания вакцинации была распространена на жителей домов престарелых и пациентов гериатрических центров в Израиле.

Беннет: число заражений может возрасти до 50 000 случаев в сутки

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Согласно обнародованному в воскресенье сообщению израильских властей, за последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в стране на 195 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В воскресенье в течение 24 часов было выявлено 4206 случаев заражения.

Беннет предупредил, что в скором времени число заражений может возрасти до "50 000 случаев в сутки". Премьер-министр Израиля призвал всех взрослых и детей в стране пройти вакцинацию против коронавируса.

Из 9,2 миллиона жителей Израиля более четырех миллионов уже получили три дозы вакцины от коронавируса. С начала пандемии в стране было зарегистрировано без малого 1,4 миллиона случаев заражения COVID-19, из которых 8244 закончились летальным исходом.

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Deutsche Welle

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