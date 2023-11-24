Израиль объявил об уничтожении туннелей ХАМАС под "Аш-Шифа"

Перед уничтожением туннеля, обнаруженного под больницей "Аш-Шифа", израильские военные обеспечили журналистам международных СМИ доступ туда. На снятых ими кадрах запечатлены узкие проходы, а также ряд помещений, в том числе комната с кроватями, туалетом и маленькой кухней. Указывается, что этот туннель проходил на глубине 10 метров под больницей и имел протяженность 55 метров. Кроме того, в больнице "Аш-Шифа", по данным ЦАХАЛ, было обнаружено оружие.