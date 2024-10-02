Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и обвинил его в "поддержке террористов"

„Любой, кто не способен однозначно осудить чудовищное иранское нападение на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы его нога ступала на израильскую землю, — заявил при этом Кац. — Израиль будет и дальше защищать своих граждан и сохранять свое национальное достоинство — вне зависимости от того, участвует ли в этом Антониу Гутерриш“.