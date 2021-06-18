Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 18 июня, нанесла ряд авиаударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, реагируя на запуск палестинцами воздушных шаров, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в соцсети Twitter.
Со своей стороны, представители ХАМАС заявили агентству AFP, что в ответ они обстреляли из автоматов израильские поселения на границе с сектором Газа.
Нарушение перемирия на Ближнем Востоке
В течение последних дней ХАМАС несколько раз запускал с территории сектора Газа в сторону Израиля связки воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Эти нападения стали причиной многочисленных пожаров в Израиле. В свою очередь, агентство AFP указывает, что атакам со стороны сектора Газа предшествовали выступления ультраправых израильтян в Иерусалиме.
Первый с момента заключения перемирия авиационный обстрел целей в секторе Газа израильские военные предприняли в ночь на 16 июня. По данным Армии обороны Израиля, эта операция также стала реакцией на запуск палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. В этот день ХАМАС произвел массированный ракетный обстрел Израиля, реагируя на столкновения палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. 21 мая вступило в силу соглашение о перемирии, которое сторонам удалось заключить при посредничестве Египта. К этому моменту жертвами эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали 13 израильтян и 260 палестинцев.
17 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, в ходе которых подчеркнул, что отношения между израильтянами и палестинцами "нуждаются в практическом улучшении".
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