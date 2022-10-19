Израиль не будет предоставлять Украине системы вооружения

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также высказался против идеи предоставления Украине оружия.

Израиль предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах, но не будет предоставлять системы вооружения.

По словам министра обороны, Иерусалим направил запрос в Киев с просьбой поделиться информацией о потребности страны в системах противовоздушной обороны, и после получения ответа "мы сможем помочь в разработке спасательной системы раннего предупреждения гражданского населения".

"Наша политика в отношении Украины не изменится - мы будем продолжать поддерживать и стоять на стороне Запада, но мы не будем предоставлять системы вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией относительно их потребностей и предложили помощь в разработке спасательной системы раннего предупреждения", - сказал он.

Но из-за того, что он назвал "ограничениями" и "разнообразием оперативных соображений", он подчеркнул, что Израиль не будет поставлять Украине никаких систем вооружения.

"Израиль поддерживает и стоит на стороне Украины, НАТО и Запада - это то, что мы говорили в прошлом и повторяем сегодня. Израиль проводит политику поддержки Украины путем предоставления гуманитарной помощи и спасательных средств защиты", - сказал он.

Как пишет издание Ynet, ранее во вторник в интервью радио Kol Hai Бенни Ганц заявил, что Израиль не продавал оружие Украине.

"Я хочу четко объяснить, что мы не продавали Украине оружие, мы оказывали ей медицинскую и гуманитарную помощь, это должно быть понятно. Но оружие мы не продавали", - сказал Ганц.