Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Напряженность в регионе усилилась в последние дни. После того как в пятницу, 10 сентября, были задержаны четверо палестинских заключенных, сбежавших в начале недели из израильской тюрьмы строгого режима, боевики выпустили из сектора Газа несколько ракет по Израилю, которые были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Двум сбежавшим из тюрьмы палестинцам удалось скрыться

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Двое из шести палестинских боевиков, которым удалось сбежать из тюрьмы через отверстие в камере, по данным израильской полиции, все еще на свободе. Четверо беглецов были схвачены в арабской деревне недалеко от Назарета на севере Израиля. Все они были осуждены за совершение или планирование нападений на израильтян, приведших к гибели людей, или подозревались в этих преступлениях.

Несколькими днями ранее, 7 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, которые вызвали пожары на юге страны накануне наступления еврейского Нового года.

В конце мая между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад" вступил в силу режим прекращения огня, положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались в течение 11 дней. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.