Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Напряженность в регионе усилилась в последние дни. После того как в пятницу, 10 сентября, были задержаны четверо палестинских заключенных, сбежавших в начале недели из израильской тюрьмы строгого режима, боевики выпустили из сектора Газа несколько ракет по Израилю, которые были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Двум сбежавшим из тюрьмы палестинцам удалось скрыться
Двое из шести палестинских боевиков, которым удалось сбежать из тюрьмы через отверстие в камере, по данным израильской полиции, все еще на свободе. Четверо беглецов были схвачены в арабской деревне недалеко от Назарета на севере Израиля. Все они были осуждены за совершение или планирование нападений на израильтян, приведших к гибели людей, или подозревались в этих преступлениях.
Несколькими днями ранее, 7 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, которые вызвали пожары на юге страны накануне наступления еврейского Нового года.
В конце мая между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад" вступил в силу режим прекращения огня, положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались в течение 11 дней. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.
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