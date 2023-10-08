Израиль нанес удар по Ливану в ответ на обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 8 октября, нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов.

"Артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории", - говорится в сообщении армии Израиля в Telegram-канале. Военные заявили о "готовности ко всем сценариям". Армия пообещала, что вооруженные силы продолжат защищать "безопасность жителей Государства Израиль". По данным ЦАХАЛ, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Ответственность за минометный обстрел взяла на себя ливанская группировка "Хезболлах", которая ранее поддержала ХАМАС в его противостоянии с Израилем. Ливанский телеканал Al-Mayadeen уточняет, что ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

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