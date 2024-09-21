Израиль нанес удар по Бейруту: более 30 погибших, среди них — два командира "Хезболлы"

По данным Министерства здравоохранения Ливана, жертвами пятничного удара стал по меньшей мере 31 человек, включая троих детей; десятки людей получили ранения.

Ибрагим Акиль руководил военными операциями „Хезболлы“. В числе прочего он известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).

В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Ахмед Вахби курировал военные операции спецподразделения „Радван“ во время войны в Газе до начала 2024 года.