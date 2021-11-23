Летом в Израиле вырос уровень распространения вируса, вызванный более заразным дельта-штаммом, и страна одной из первых в мире начала ревакцинацию жителей.
Недавно премьер-министр страны Нафтали Бенет заявил, что Израиль переживает "детскую" волну коронавируса — примерно половина новых случаев обнаружена у детей младше 11 лет.
Министерство здравоохранения Израиля приняло решение прививать детей 5-12 лет вакциной Pfizer/BioNTech, учитывая результаты исследования производителя вакцины и мнение экспертов.
Премьер-министр планирует вакцинировать своего сына от Covid-19 сегодня, 23 ноября, сообщила администрация политика.
Израиль был одной из первых стран, где началась массовая вакцинация жителей. Сейчас в Израиле вакцинированы 5,7 миллионов из девяти миллионов жителей.
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