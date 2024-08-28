Израиль начал масштабную операцию в четырех городах на Западном берегу Иордана

Сообщается, что на рассвете авиация Израиля нанесла удар по автомобилю в одной из деревень около Дженина.

По сообщениям из палестинских источников, основные дороги в Дженин перекрыты. На территории расположенного в городе лагеря беженцев продолжаются вооруженные столкновения.

Нынешняя операция — первый случай со времен второй интифады (крупного палестинского восстания 2000–2005 годов), когда под ударом одновременно оказались сразу несколько палестинских городов.

По данным палестинских властей, в результате операции израильских военных погибли по меньшей мере 11 палестинцев. Пять человек погибли в результате авиаудара в лагере беженцев Аль-Фараа, а еще шесть — при ударе беспилотника и во время вооруженных столкновений в Дженине.

Израильские войска вошли в больницу в Дженине и заблокировали две больницы в Тулькарме.

Целями рейдов в Наблусе, как сообщается, стали два лагеря беженцев.

В лагере Фар’а под Тубасом, по словам медиков, машины скорой помощи с трудом добираются до раненых после удара израильского беспилотника.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля „с прошлой ночи с полной силой начала действия в лагерях беженцев в Дженине и Тулькарме, чтобы ликвидировать созданную там инфраструктуру иранско-исламистского террора“.

Кац обвинил Иран, поддерживающий ХАМАС и „Исламский джихад“, в стремлении открыть, как он выразился, новый фронт против Израиля на Западном берегу.