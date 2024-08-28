Израиль начал масштабную операцию в четырех городах на Западном берегу Иордана

По данным палестинских властей, в результате операции израильских военных погибли по меньшей мере 11 палестинцев. Пять человек погибли в результате авиаудара в лагере беженцев Аль-Фараа, а еще шесть — при ударе беспилотника и во время вооруженных столкновений в Дженине.
Нынешняя операция — первый случай со времен второй интифады (крупного палестинского восстания 2000–2005 годов), когда под ударом одновременно оказались сразу несколько палестинских городов.
По сообщениям из палестинских источников, основные дороги в Дженин перекрыты. На территории расположенного в городе лагеря беженцев продолжаются вооруженные столкновения.
Сообщается, что на рассвете авиация Израиля нанесла удар по автомобилю в одной из деревень около Дженина.
Израильские войска вошли в больницу в Дженине и заблокировали две больницы в Тулькарме.
Целями рейдов в Наблусе, как сообщается, стали два лагеря беженцев.
В лагере Фар’а под Тубасом, по словам медиков, машины скорой помощи с трудом добираются до раненых после удара израильского беспилотника.
Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля „с прошлой ночи с полной силой начала действия в лагерях беженцев в Дженине и Тулькарме, чтобы ликвидировать созданную там инфраструктуру иранско-исламистского террора“.
Кац обвинил Иран, поддерживающий ХАМАС и „Исламский джихад“, в стремлении открыть, как он выразился, новый фронт против Израиля на Западном берегу.
„Мы должны справиться с этой угрозой так же, как мы боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и все необходимые меры“, — добавил он.
В заявлении израильской армии немного подробностей, но сообщается, что ЦАХАЛ, служба внутренней безопасности „Шин-Бет“ и пограничная полиция Израиля „в настоящее время проводят контртеррористическую операцию по пресечению террора в Дженине и Тулькарме“.