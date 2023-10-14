Израиль на 6 часов продлил срок для эвакуации жителей севера Газы

В телеграм-канале ЦАХАЛ утверждается, что, несмотря на противодействие контролирующей Газу радикальной группировки ХАМАС, жители начали покидать северные районы сектора. Также опубликован текст листовок с призывами покинуть дома, которые израильская авиация сбрасывает над Газой.
Пока нет объективных данных о том, сколько жителей севера Газы переехало на юг после призыва Израиля. Всего население северных районов сектора оценивается в 1,1 миллиона человек.
Представитель Госдепартамента США также сообщил, что идут переговоры с участием Египта, Израиля, США и Катара о временном открытии единственного контрольно-пропускного пункта из сектора Газа в Египет.
Израиль объясняет свои призывы к жителям Газы тем, что начнёт в секторе в ближайшее время наземную операцию с целью разгрома ХАМАС. Неделю назад вооружённые отряды этой группировки, признанной в США и ЕС террористической, напали на южные районы Израиля. Жертвами нападения по последним данным стали более 1300 человек, более ста были захвачены в заложники и по-прежнему удерживаются в Газе. В результате ударов по сектору Газа, которые Израиль наносит в ответ на нападение, по данным палестинской стороны, погибли более 2200 жителей Газы. Накануне сообщалось о 1900 погибших.
Ряд арабских стран резко осудили призывы Израиля к жителям Газы покинуть дома, а также блокаду сектора. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю с требованием не допустить гуманитарной катастрофы в регионе из-за перемещения сотен тысяч мирных жителей сектора. "Люди должны быть в безопасности у себя дома", – заявили в ООН. Также организация призвала прекратить блокаду сектора хотя бы временно, чтобы доставить в регион воду, продовольствие и топливо.
Издание Washington Post утверждает со ссылкой на видео, что один из израильских ударов, по всей видимости, пришёлся по колонне беженцев, в результате чего могли погибнуть десятки людей. Израильские военные эти утверждения пока не комментировали.
ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара по Газе в ночь на субботу был убит Мерад Абу Мерад, который, как утверждается, возглавлял воздушные силы ХАМАС в Газе и был одним из руководителей нападения на Израиль 7 октября. Тогда для атаки использовался в том числе десант на парапланах – ранее палестинские вооружённые группировки такую тактику не применяли.
Также израильские военные утверждают, что убили командира спецназа ХАМАС "Нухба" Али Кади.
ХАМАС всю пятницу продолжал обстреливать Израиль из сектора Газа. Наиболее опасной территорией остаётся юг страны, в частности города Ашдод и Ашкелон. Также израильские военные утверждают, что пресекли попытку проникновения вооружённой группы с территории Ливана, нанеся по ней удар беспилотником.