Израиль на 6 часов продлил срок для эвакуации жителей севера Газы

Пока нет объективных данных о том, сколько жителей севера Газы переехало на юг после призыва Израиля. Всего население северных районов сектора оценивается в 1,1 миллиона человек.

Израиль объясняет свои призывы к жителям Газы тем, что начнёт в секторе в ближайшее время наземную операцию с целью разгрома ХАМАС. Неделю назад вооружённые отряды этой группировки, признанной в США и ЕС террористической, напали на южные районы Израиля. Жертвами нападения по последним данным стали более 1300 человек, более ста были захвачены в заложники и по-прежнему удерживаются в Газе. В результате ударов по сектору Газа, которые Израиль наносит в ответ на нападение, по данным палестинской стороны, погибли более 2200 жителей Газы. Накануне сообщалось о 1900 погибших.