Израиль: контроль над границей с сектором Газа восстановлен

Через три дня после масштабного вторжения боевиков исламского радикального движения ХАМАС в Израиль израильская армия объявила о восстановлении контроля над границей с сектором Газа. "Со вчерашнего вечера новых переходов границы не было", – заявил представитель израильской армии Ричард Хехт во вторник, 10 октября.

В то же время он не исключил возможности новых проникновений террористов в Израиль. Представитель также предположил, что боевики все еще могут находиться на территории Израиля. В приграничных населенных пунктах Саад и Кисуфим велись перестрелки.

Подготовка к вторжению в Газу

По словам Хехта, израильская армия сейчас сосредоточилась на подготовке к наступлению в секторе Газа. Армия обороны Израиля в течение двух суток мобилизовала около 300 тысяч резервистов. Это крупнейшая мобилизация в истории страны. На границе с сектором Газа сооружается "инфраструктура для будущих операций", – добавил он.