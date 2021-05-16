Много ракет

"Сегодня вечером ХАМАС обстрелял центр и юг Израиля большим количеством ракет. Операторы нашей системы воздушной обороны помогают защищать небо Израиля и его жителей", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Жители Тель-Авива и Беэр-Шевы снова были вынуждены укрываться в бомбоубежищах после того, как услышали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Пять ракет были перехвачены системой "Железный купол" над Беэр-Шевой, семь упали на открытой местности, уточнила телекомпания "Кан".

Палестинские СМИ в свою очередь сообщили, что ВВС Израиля за последние несколько часов нанесли интенсивные авиаудары по многочисленным целям в секторе Газа. Это произошло вскоре после широкомасштабного ракетного обстрела центральной и южной части Израиля, пишет Times of Israel.

По данным израильского портала Walla, за час израильская авиация нанесла более 100 авиаударов — в основном по северной и центральной частям сектора Газа.

В результате одного из ударов был взорван дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно.

По словам представителей палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате новых ударов по Газе, сообщает агентство Рейтер. Среди погибших — врач-невролог, его жена и дочь получили ранения, рассказали местные медики.

По данным палестинской стороны, за шесть дней конфликта в секторе Газа были убиты по меньшей мере 149 человек, в том числе 41 ребенок. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

"Столько, сколько потребуется"



Накануне израильские ВВС нанесли удар и разрушили 12-этажный жилой дом в Газе, в котором размещались корпункты агентства Ассошиэйтед пресс и телекомпании "Аль-Джазира". После предупреждения израильских военных люди из здания были эвакуированы.

Израильские военные заявили, что в высотке кроме журналистов был офис разведывательного штаба движения ХАМАС. На вопрос, почему было разрушен весь многоэтажный дом, представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус ответил так: "Не было возможности снести только те объекты ХАМАС, которые находились в здании".

Агентство Ассошиэйтед пресс в ответ сообщило, что "никаких признаков" деятельности ХАМАС в здании не было, и призвало Израиль предоставить доказательства.

"Мы прямо заявили израильтянам, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первостепенной задачей", — написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представители США, ООН и Египта работают над деэскалацией ситуации, но прогресса в этом направлении не наблюдается, констатирует Рейтер.

В субботу президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией, которую в воскресенье должен обсудить Совет Безопасности ООН.

Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль делает все, чтобы не нанести вред мирному населению, а удары по многоэтажкам в Газе объяснил тем, что военные атакуют террористические цели, предупреждая о необходимости эвакуации людей (резюме разговора опубликовал офис израильского премьера).

Выступая с телеобращением поздно вечером в субботу, Нетаньяху сказал, что авиаудары по Газе будут продолжаться "столько, сколько потребуется". Он призвал израильтян приготовиться к нескольким "непростым дням", пишет Times of Israel. "Нам нужно помнить и говорить себе следующее: мы правы, и мы не можем смириться с этим террором, с этой жестокостью, с этим насилием", — цитирует его издание.

По словам Нетаньяху, делается все возможное для ограничения жертв среди гражданского населения. "Сторона, которая несет вину за это противостояние, — это не мы, а те, кто нападает на нас", — заявил израильский премьер.

В субботу 10 членов одной семьи были убиты в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев к западу от города Газа. Выжил пятимесячный ребенок и его отец, который сказал Рейтер: "Там не было ракет — только женщины и дети".

Накануне в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других городах мира прошли акции в поддержку палестинцев.