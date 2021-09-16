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Израиль и Евросоюз пришли к соглашению о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о подготовке этого соглашения по итогам состоявлегося накануне заседания Законодательной комиссии Кнессета, пишет Jerusalem Post.
Израиль и Евросоюз договорились признавать "ковидные" сертификаты друг друга
© Reuters / Scanpix

Как сообщает источник, Израиль уже в ближайшие дни присоединится к дигитальной программе сертификатов о вакцинации Евросоюза, в которой участвует и ряд других третьих стран, таких как Турция и Марокко.

Как известно, в ЕС программу запустили 1 июля 2021 года с целью оживления туристического сектора, и за два с половиной месяца к ней присоединились несколько соседних государств. В настоящее время в ней участвуют уже около 40 государств.

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Сертификат считывается во всех этих странах в виде QR-кода, в котором указаны имя, дата рождения прошедшего вакцинацию человека и все, что касается вакцинации. Информация хранится только в самом QR-коде и никуда не переносится — сканирование лишь подтверждает его аутентичность.

Соглашение позволит израильским туристам посещать все места, в которых требуется "зеленый паспорт" государств, входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Это рестораны, концертные залы, музеи, некоторые виды общественного транспорта, государственные учреждения.

Новое соглашение также создаст туристам из стран Евросоюза условия для поездок в Израиль. Ранее сообщалось, что с 19 сентября Израиль открывает двери для небольших групп вакцинированных туристов из-за рубежа.

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Deutsche Welle

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