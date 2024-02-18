Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, Египет строит бетонную стену

В ЦАХАЛ сообщили, что израильский спецназ в ходе обысков в больнице "Насер" в Хан-Юнисе задержал более 100 человек, подозреваемых в терроризме. Также сообщается, что в ходе операции несколько боевиков ХАМАС были убиты.

Между тем, на самом юге сектора Газа, в пограничном Рафахе, по сообщениям израильских СМИ, произошли беспорядки. По их данным, они начались после убийства полицейским ХАМАС подростка во время раздачи гуманитарной помощи.

Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах; дым виден у закрытого КПП на границе с Египтом. Подробности пока неизвестны.

Рафах переполнен сотнями тысяч беженцев из других частей сектора. По разным данным, здесь могли скопиться от половины до двух третей всего населения анклава.

В пятницу израильские официальные лица подтвердили свое намерение провести наземную операцию в городе; это решение встретило резкую международную реакцию, особенно в соседнем Египте, который открыто опасается неконтролируемого потока беженцев на свою территорию.