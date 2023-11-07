Израиль готов к "небольшим тактическим паузам" в секторе Газа для облегчения доставки гумпомощи

В то же время Израиль отвергает прекращение огня и не приемлет никаких послаблений, если не будут освобождены все без исключения люди, захваченные в заложники и вывезенные в сектор Газа, управляемый группировкой ХАМАС, которая признана террористической в Израиле, Евросоюзе, США и ряде других стран. Нетаньяху сделал эти заявления в эфире американского телеканала ABC News, когда ему был задан вопрос о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания боевых действий.

"Я думаю, что Израилю на неопределенно долгий период придется взять на себя общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы не несем такую ответственность", — добавил Нетаньяху.

Нападение ХАМАС на Израиль