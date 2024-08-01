Израиль: глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф убит в секторе Газа

Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа после того, как сбежал из плена и пережил семь покушений, в том числе одно в 2002 году, когда он потерял глаз.

Заявление Израиля последовало за убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране, и высокопоставленного командира „Хезболлы“ Фуада Шукра, убитого в результате израильского авиаудара по Бейруту.

Это привело к крупной израильской военной операции в секторе Газа, в результате которой, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло более 38 700 палестинцев.

Дейфа называют одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был переправлен в Газу в качестве заложников.

„Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара“, — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.

Тогда в результате удара по обозначенному гуманитарному району Аль-Маваси возле Хан-Юниса пострадали 300 человек и погибли 90 человек (по данным контролируемого ХАМАС Минздрава Газы). Тогда же был убит Рафа Салама, командир ХАМАС в Хан-Юнисе.

О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.