Израиль: глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф убит в секторе Газа

Дейфа называют одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был переправлен в Газу в качестве заложников.
Это привело к крупной израильской военной операции в секторе Газа, в результате которой, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло более 38 700 палестинцев.
Заявление Израиля последовало за убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране, и высокопоставленного командира „Хезболлы“ Фуада Шукра, убитого в результате израильского авиаудара по Бейруту.
„Боец с девятью жизнями“
Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа после того, как сбежал из плена и пережил семь покушений, в том числе одно в 2002 году, когда он потерял глаз.
„Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара“, — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.
Тогда в результате удара по обозначенному гуманитарному району Аль-Маваси возле Хан-Юниса пострадали 300 человек и погибли 90 человек (по данным контролируемого ХАМАС Минздрава Газы). Тогда же был убит Рафа Салама, командир ХАМАС в Хан-Юнисе.
О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.
Израиль обвиняет Дейфа в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.
Настоящее имя Дейфа — Мохаммед Диаб аль-Масри (также известный как Абу Халед или Аль-Дейф). Он возглавлял военизированное крыло ХАМАС, бригады „Изз ад-Дин аль-Кассам“.
Палестинцы называют его „мозгом“ ХАМАС, израильтянам он известен как „Глашатай смерти“ или „Боец с девятью жизнями“.
Многое из того, что мы знаем о Дейфе, почерпнуто из сообщений израильских и палестинских СМИ.
В них говорится, что Дейф родился в лагере беженцев в Хан-Юнисе в Газе в 1965 году, когда территория была оккупирована Египтом.
Существуют лишь три известных израильтянам изображения Дейфа: одно фото было сделано много лет назад, когда он был еще очень молод, на другом его лицо скрывает маска, на третьем — и вовсе видна одна его тень.
„Он считается особенно жестким представителем ХАМАС“, — говорит аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мэтью Левитт, бывший советник по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США.
Как лидеру, Дейфу приписывают разработку фирменного оружия ХАМАС — ракеты „Кассам“ — и туннелей под Газой, по которым боевики ХАМАС проникали на израильскую территорию в обход блокпостов. Считается, что именно в этих туннелях Дейф проводит большую часть времени, скрываясь от израильских военных и руководя операциями ХАМАС.