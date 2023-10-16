Израиль эвакуирует жителей 28 посёлков у границы с Ливаном

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и начала ответных ударов по сектору Газа участились и перестрелки на северной границе Израиля - с Ливаном. Южные районы Ливана де-факто находятся под контролем вооружённой радикальной шиитской группировки "Хезболлах", которую поддерживает Иран . Её представители взяли на себя ответственность за несколько обстрелов израильской территории. Израильские военные наносят ответные удары по объектам "Хезболлах" на территории Ливана. Обмен ударами продолжался и в воскресенье.

О полномасштабных боевых действиях в данный момент речь не идёт. Представители "Хезболлах", которая считается одной из самых мощных и организованных вооружённых групп в регионе, ранее заявляли, что могут начать войну против Израиля в случае, если тот начнёт наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Об этом же заявляли в Тегеране. США, в свою очередь, предупреждали все силы в регионе о том, что они не должны вмешиваться в конфликт в Газе.