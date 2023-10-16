Израиль, Египет и США договорились о прекращении огня на юге сектора Газа с 08.00 по местному времени (09.00 мск) в понедельник, 16 октября, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в египетских спецслужбах. Одновременно должен быть открыт пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом.

По словам собеседников агентства, режим прекращения огня продлится несколько часов, но точная его продолжительность не уточняется. Вместе с тем, согласно договоренности, что погранпункт будет работать до 16.00 того же дня.