Израиль дает понять о готовности к новой сделке с ХАМАС по освобождению заложников

Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к новой паузе в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников. Обращаясь к группе послов из 80 стран, Герцог подчеркнул, что Израиль не ведет войну с палестинским народом, а «борется со своим врагом - террористической организацией ХАМАС».

«Я могу повторить, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи для того, чтобы освободить заложников. И ответственность за это полностью лежит на [главаре группировки в Газе Яхье] Синваре и руководстве ХАМАС», – сказал глава государства.

В тот же день все три ведущие израильские телесети рассказали о подходе Израиля к недавно возобновившимся переговорам с ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников – судя по всему, это было скоординированной утечкой информации от правительственных чиновников.