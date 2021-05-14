aA
В операции по разрушению "метро" участвовали 160 израильских самолетов при поддержке танкового огня. В Израиле подчеркнули, что ни один солдат не вступил на территорию сектора Газа.
Konfliktui intensyvėjant, Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą
Konfliktui intensyvėjant, Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą
© Zuma Press / Scanpix

Израиль подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную в секторе Газа палестинским радикальным движением ХАМАС. В операции, продолжавшейся 40 минут, участвовало 160 "воздушных судов" при поддержке танкового огня, сообщил представитель израильской армии в пятницу, 14 мая.

По словам представителя, целью операции являлось разрушение системы тоннелей, которую называют "метро", и которая представляет собой "город под городом". ХАМАС строил эти тоннели многие годы. Пока неясно, насколько сильно пострадало "метро" в результате израильской бомбардировки. Представитель израильской армии подчеркнул, что ни один израильский солдат на вступил на территорию сектора Газа, поэтому речь о наземной операции не идет.

Статьи по теме:
Комитет парламента Литвы осудил атаки ХАМАС против Израиля  (71)
Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

По данным министерства здравоохранения в Газе, с начала последней эскалации конфликта погибли уже 109 палестинцев, еще 621 - ранен. По сообщению израильской армии, в Израиле в результате палестинских обстрелов погибли 8 человек. ХАМАС назвал свою операцию "Меч Иерусалима", а Израиль - "Защитник стен". По данным Израиля, ХАМАС с вечера 10 мая выпустил по Израилю уже 1800 ракет, 430 из них разорвались еще на территории сектора Газа. Военные оценили эффективности системы ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

Эскалация конфликта

В начале недели ХАМАС, объявивший себя защитником Иерусалима, ультимативно потребовал от израильских полицейских и еврейских поселенцев покинуть Храмовую гору и район Восточного Иерусалима Шейх-Джарра, откуда израильские власти намеревались выселить несколько палестинский семей. Израиль проигнорировал это требование. Он возложил ответственность за эскалацию кризиса на ХАМАС, который Евросоюз считает террористической организацией.

С конца 2008 года Израиль и ХАМАС вели друг с другом три войны. В 2014 году в результате 50-дневного вооруженного конфликта погибли более 2100 палестинцев и более 70 израильтян. В секторе Газа, по данным ООН, было разрушено или повреждено 18 тысяч зданий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Палестинцы выпустили по Израилю около 1600 ракет за три дня (13)

Впервые воздушная тревога звучала на севере Израиля....

Израиль сообщил об уничтожении ряда командиров ХАМАС (9)

Радикальное исламистское движение подтвердило гибель...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы обратилась к участникам марша: проявляйте осторожность, риск очень высок (2)

В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...

Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому (18)

В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время...

"Вакцина на карте": почему белорусы не спешат прививаться? (41)

По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место...

Чтобы уменьшить очереди, Regitra меняет порядок приема желающих зарегистрировать авто

С 28 мая 2021 г. Regitrа меняет порядок обслуживания клиентов...

Полиция подготовилась к "Маршу в защиту семей", будут перекрыты некоторые улицы (35)

В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...