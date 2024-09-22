Израиль атаковал территорию Ливана после ракетных обстрелов

Утром 22 сентября израильские власти распорядились отменить занятия в школах, расположенных на севере страны близ границы с Ливаном. „Заседание кабинета безопасности Израиля высокого уровня на фоне серьезной эскалации боев между Израилем и движением „Хезболлах“ в Ливане было отложено. Встреча кабинета в более широком составе будет проведена около полудня (22 сентября. - Ред.)“, - сообщило также онлайн-издание The Times of Israel.

Ранее, 20 сентября, Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого, по данным министерства здравоохранения Ливана к утру 22 сентября, погибли по меньшей мере 45 человек. При этом были убиты высокопоставленный командир „Хезболлах“ Ибрагим Акиль и Ахмед Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения „Радван“, направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Гибель Акиля и Вахби подтвердили в „Хезболлах“. Между тем, как пишет агентство AP, в числе жертв этого удара оказались женщины и дети.