Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 2 января, нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел своей территории. Целями авиации ЦАХАЛ стали, в частности, цех по производству ракет и военные посты, которые используются для террористической деятельности, сообщили израильские военные в Twitter.

Утром 1 января из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено две ракеты, они упали в Средиземном море у берегов Тель-Авива, заявили ранее в ЦАХАЛ. Согласно действующему протоколу, сирены воздушной тревоги активированы не были и перехват снарядов не производился. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами

В конце мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками ХАМАС и "Исламский джихад". Он положил конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.