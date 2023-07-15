Изнуряющий "Цербер". В Европе и США установилась экстремальная жара

В Европе красный уровень погодной угрозы означает, что риск есть даже для здоровых людей. Метеорологи обращают особое внимание на туристические места с большим скоплением людей.

В частности, в Италии это Рим, Флоренция, Болонья, Пиза и другие города.

Итальянские власти советуют находящимся в районах, попавших в «красную» категорию, избегать воздействия прямых солнечных лучей, воздержаться от потребления кофе и алкоголя и пить не менее двух литров воды в день.

Особое внимание уделяется пожилым людям и тем, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Экстремальные погодные условия наблюдаются в Испании, Франции, Германии, Польше и других странах.

Красный Крест на улицах в Европе

На следующей неделе ожидается еще большее повышение температуры на юге Европы, в некоторых местах — до 40 градусов по Цельсию.

Например, в Греции такая температура наблюдается уже в течение нескольких дней. В пятницу главная достопримечательность Афин Акрополь был закрыт, чтобы защитить здоровье туристов.