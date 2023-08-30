Изменение климата способствует распространению нового смертельного вируса по всей Европе

В апреле в интервью журналу Modern Diplomacy Али Миразими, вирусолог из Каролинского института в Швеции, заявил, что клещи, переносящие вирус, "перемещаются по Европе в связи с изменением климата, когда лето становится длиннее и засушливее".

На самом деле, первые случаи заражения ККГЛ были зарегистрированы в 2011 году. В 2016-ом в Испании после укуса клеща скончался мужчина с этим диагнозом.

Предупреждения учёных относятся не к гипотетическому будущему, а к тому, что уже происходит в Европе : в прошлом году в Испании был зарегистрирован случай заболевания этой смертельной болезнью.

В этот перечень входят заболевания, которые, по мнению организации, представляют наибольшую угрозу для здоровья населения.

Эксперты бьют тревогу по поводу возможной вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки или ККГЛ. Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) включила её в список 9 "приоритетных патогенов", которые могут вызвать пандемию.

Смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, которое обычно встречается на Балканах, в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, может вскоре распространиться по всей Европе. Учёные дают такой прогноз в связи с тем, что изменение климата заставляет насекомых перемещаться по континенту.

Недавно вирус конго-крымской геморрагической лихорадки был обнаружен в Ираке и Намибии, а в Пакистане от неё умерли два человека. В прошлом году в Ираке наблюдалась вспышка ККГЛ: с 1 января по 22 мая было зарегистрировано 212 случаев. В этом году их уже зафиксировали около 100, 13 - привели к летальному исходу.

Что такое ККГЛ?



Впервые лихорадка была обнаружена в Крыму в 1944 году, отсюда её название.

Её вызывает клещевой вирус из рода Nairovirus, относящийся к семейству Bunyaviridae. Симптомы: высокая температура, головные боли, боли в спине и суставах, боли в животе, рвота. Уровень смертности составляет от 10 до 40%.

По данным ВОЗ, в тяжёлых случаях симптоматика также включает желтуху, перепады настроения и нарушения сенсорного восприятия.

Крупный рогатый скот, такие животные, как овцы и козы, особенно восприимчивы к вирусу. Человек может заразиться им при укусе клеща-переносчика и при контакте с кровью, либо тканями инфицированного животного во время или сразу после забоя.