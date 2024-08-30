Издателя „Медузы“ Тимченко и профессора „Свободного университета“ Лукьянову объявили в РФ „иноагентами“

В заявлении ведомства говорится, что Тимченко участвовала в создании сообщений и материалов „иностранных агентов“, выступала против российского вторжения войск РФ в Украину, а также, как утверждается, „распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике“, а также „недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ“.