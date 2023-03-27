Издание The Insider установило, кто избил вывезенных из Украины детей

По данным СМИ, в конце 2013 года Астахов участвовал в событиях на киевском Майдане: в составе "Беркута" он пытался подавить протест против власти тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и отмены курса на евроинтеграцию. После аннексии Крыма сотрудник МВД Украины принял гражданство России и перешёл на службу уже в российское управление МВД, которое базируется в Евпатории.

The Insider отмечает, что в 2014 году Астахов уже участвовал в фактическом похищении детей: он вывозил их из Славянска Донецкой области Украины в Ростовскую область России. Тогда был вывезен 21 ребёнок в возрасте от 2 месяцев до 12 лет, а Астахов бездоказательно утверждал, что автобус с ними собирались расстрелять украинские военные.

23 марта на подконтрольную Украине территорию вернулись 17 детей, которых в октябре прошлого года оккупационные власти Херсонской области принудительно отправили в детские лагеря на территории аннексированного Крыма. После возвращения несколько детей рассказали, что в лагере "Мечта" в Евпатории их за поддержку Украины и неповиновение били железной палкой. Потом их перевели в другой лагерь, "Дружба", где, по их словам, периодически на несколько часов запирали в подвале.

По данным украинских властей, за время войны с территории страны на территорию России и аннексированного Крыма были незаконно вывезены свыше 16 тысяч детей. Многих из них принудительно "перевоспитывают", некоторых учат стрельбе и обращению с техникой. Вернуть на родину удалось пока чуть больше трёхсот детей.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как установил суд, они несут ответственность за принудительный вывоз детей из Украины.