В апреле власти Чехии сообщили о причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в конце 2014 года. Чешская полиция утверждала, что в первой половине октября 2014 года Прагу и Злинский край посещали два человека, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, а также паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

Скан паспорта на имя Попы опубликовали журналисты Bellingcat. Как выяснило RISE Moldova, от настоящего паспорта в документе оставили достоверными номер и год выдачи. По данным проекта, владелец подлинного заграничного паспорта — 38-летний молдаванин из Дрокиевского района Молдовы по имени Виталий К.

Согласно базе полетов, к которой получили доступ журналисты, Виталий К. пользовался своим паспортом в том числе в 2015 году, то есть после взрывов на чешском складе. Мужчина летал по нему из Кишинева в Нью-Йорк транзитом через Москву и обратно. Он подтвердил, что совершал такой полет, но не выходил на территории России из терминала для международных пересадок. Никаких претензий у правоохранительных органов к его документам не было, отметил он.

Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова (по данным Bellingcat, это офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига). 20 апреля Агентство государственных услуг Молдовы заявило, что власти страны не выдавали «Александру Петрову» паспорт на имя гражданина страны Николая Попа. «Паспорт с номером A3194368 выдан на имя другого человека, родившегося в другой день», — сказали в ведомстве.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, операция по взрыву складов в Чехии проходила под руководством генерала ГРУ Андрея Аверьянова, всего в ней участвовали не менее шести человек. Оружие, хранившееся на складе, принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Офицеры ГРУ совершили атаку на склады потому, что считали, что боеприпасы предназначались для Украины, утверждают журналисты.