Издание Politico сообщило о конфликте в руководстве ЕС

Действующий глава Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вновь занять должность председателя Еврокомиссии (ЕК) после выборов в Европарламент , сообщило во вторник, 4 июня, издание Politico со ссылкой на восемь источников среди дипломатов и чиновников.

"Это всех сводит с ума, потому что его игра столь очевидна - заставить фон дер Ляйен споткнуться. При этом сам он мечтает занять другой высокий пост", - сказал один из собеседников на условиях анонимности. Он отметил, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно существуют весьма напряженные отношения.