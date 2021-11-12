Избивали и не давали вернуться в Минск. Мигранты рассказали журналистам о действиях белорусских силовиков

Мигрант из Сирии Юсеф Аталлах рассказал журналистам, что добирался в Беларусь через Москву, а до польской границы ехал на микроавтобусе. Пересечь ее не удалось: польские пограничники вернули его и других мигрантов из группы в Беларусь. Там, по его словам, они наткнулись на белорусских силовиков (сами мигранты называют их солдатами, агентство не уточняет, представители какого ведомства это были). По словам мигрантов, их поставили на колени с руками за головой.

— Белорусский солдат ударил меня в лицо своей ногой, после чего я потерял сознание на пару минут. Он сломал мой нос, сломал кость, и мои глаза опухли, — сказал мужчина.

Аталлах также рассказал журналистам, что мигранты просили белорусских пограничников пустить их назад в Минск, но те отказали:

— Они сказали нам, что дороги назад в Минск для нас нет и нужно идти в Польшу.

Второй герой материала агентства — уроженец Афганистана, его имя не называют. По его словам, он тоже застрял на границе. Единственный возможный вариант, который оставался, — пытаться прорваться в Польшу с помощью белорусских силовиков. Мужчина утверждает: люди в форме говорили о приказе отправлять мигрантов на польскую границу.

— Белорусские солдаты сами заставляют и помогают мигрантам пересечь границу, — заявил он. По его словам, каждую ночь белорусские силовики отбирали группы по 30−40 человек из лагерей мигрантов и отправляли их к границе.

— Они осматривали границу, и если там никого не было, давали болторезы и заставляли разрезать забор из колючей проволоки.

Еще один мигрант из Сирии — Тхэр Резк — утверждает, что белорусские силовики иногда сами проделывали дыры в ограждениях на границе, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу или Литву.

Напомним, ситуация на границе резко обострилась 8 ноября — большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направилась в сторону пограничного перехода ”Брузги” на белорусско-польской границе. Не дойдя 300 метров до погранперехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу. По последним данным, в стихийном лагере находится около двух тысяч мигрантов.

Польские пограничники не раз заявляли о том, что их белорусские коллеги не препятствуют и даже помогают мигрантам попасть на территорию Польши. Белорусский госпогранкомитет эти обвинения отрицает.