82-летний супруг спикера нижней палаты американского парламента получил перелом черепа и травмы правой руки и кисти, но ожидается, что он полностью выздоровеет.

Полиция Сан-Франциско обнародовала новые подробности произошедшего в доме четы Пелоси, который находится в престижном районе Пасифик-Хайтс. По словам начальника полиции Уильяма Скотта, подозреваемый, 42-летний Дэвид Депейп, вломился в здание через заднюю дверь, разбив стекло.

Си-эн-эн со ссылкой на свои источники сообщает, что он кричал: "Где Нэнси?" и сказал приехавшим полицейским, что "ждет Нэнси". Он пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой", сообщили CBS News источники в правоохранительных органах.

В начале нападения Пол Пелоси сказал злоумышленнику, что ему нужно в туалет, затем тайно позвонил в службу экстренной помощи 911 по мобильному телефону и оставил линию открытой. Диспетчер службы догадался, что именно происходит, и быстро направил на место полицейских. Прибывшие сотрудники полиции застали Пелоси и нападавшего в попытках отобрать друг у друга молоток. В результате Депейп вырвал молоток и набросился на Пелоси.

Депейпа разоружили и задержали, после чего обоих мужчин отвезли в больницу. Подозреваемый в настоящее время также находится в больнице, но полиция отказалась сообщить подробности о его состоянии здоровья.

По словам шефа полиции Сан-Франциско, Депейпу будет предъявлено обвинение в попытке убийства с применением оружия, краже со взломом, а также по другим уголовным статьям.

Сама Пелоси в момент нападения, утром в пятницу по местному времени, находилась в Вашингтоне.

Крайне правые взгляды

Блог, сайт и аккаунты под именем Депейпа в соцсетях, которые изучило Би-би-си, пестрят антисемитскими мемами, сообщениями с отрицанием Холокоста, ссылками на ультраправые сайты и конспирологическими теориями, вроде QAnon и причастности евреев к "организации войны в Украине". Однако американская полиция сообщает, что мотивы нападения пока окончательно не установлены.

Подозреваемый также публиковал утверждения о фальсификации выборов президента США, которые распространяют сторонники Дональда Трампа и которые не раз опровергались авторитетными источниками и властями страны. Недавние сообщения Депейпа были довольно бессвязными и касались множества крайне правых и экстремистских тезисов.

В более ранних сообщениях подозреваемого рекламируются украшения из конопли и кристаллы кварца. По данным San Francisco Chronicle, он также был нудистом и заявлял о себе как о члене Партии зеленых.

Издание Globe and Mail со ссылкой на отчима подозреваемого, сообщает, что Дейпеп вырос в западной канадской провинции Британская Колумбия, затем переехал в США и отдалился от членов семьи.

Через несколько часов после нападения американское правительство предупредило полицию по всей стране о "повышенной угрозе" насилия на основе политических убеждений, исходящей от американских экстремистов.

Президент США Джо Байден назвал нападение на мужа Нэнси Пелоси "подлым". Он призвал всех, независимо от политических взглядов, выступить против насилия в политике.

Расследование дела продолжается. Его ведет полиция Сан-Франциско вместе с ФБР и полицией Капитолия - отдельной полицейской службой, охраняющей членов Конгресса США и здание.

Нэнси Пелоси - один из самых влиятельных политиков в США. В 2021 году она в четвертый раз была избрана председателем нижней палаты Конгресса США. Это значит, что если Джо Байден и вице-президент Камала Харрис по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, президентские полномочия перейдут к Пелоси.

Сейчас Пелоси участвует в подготовке Демократической партии к промежуточным выборам 8 ноября.

В мировой прессе имя Пелоси в последнее время фигурировало в связи с ее визитом на Тайвань, спровоцировавший крупномасштабные китайские морские учения вокруг острова. Китай, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, также выразил протест.

Пол и Нэнси Пелоси состоят в браке с 1963 года, у них пятеро детей. Муж Пелоси - мультимиллионер и основатель венчурной компании Financial Leasing Services. Состояние четы Пелоси оценивается примерно в 114 млн долларов.

Конгрессмены особенно щепетильно относятся к вопросам безопасности после нападения на Капитолий в прошлом году, которое осуществили сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа.

На домах нескольких членов нижней палаты - как демократов так и республиканцев - с тех пор несколько раз появлялись граффити. В прошлом году на том же доме Пелоси в Сан-Франциско появилось требование "отменить арендную плату".

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что президент "молится за Пола Пелоси и за всю семью спикера". Байден созвонился с Пелоси утром, чтобы выразить поддержку.