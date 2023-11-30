Из-за закрытия финских КПП число пересечений эстонско-российской границы выросло на четверть

"Мы имеем дело с гибридной атакой [со стороны России], и закрытие финских погранпунктов, безусловно, на нас влияет. Уже сейчас количество пересечений эстонско-российской границы выросло с 4000 до 5000", — сказала Калмус.

Представительница PPA подчеркнула, что до введения ограничений из-за пандемии коронавируса границу пересекали по 10 тысяч человек ежедневно, поэтому нынешнее положение не критическое.

На вопрос о том, кто пересекает границу, Калмус ответила, что в первую очередь это "обычные люди, у которых есть свои личные дела", а также работники дипломатических представительств и их родственники. В то же время, по словам чиновницы, количество людей, едущих из других стран ЕС в Россию или обратно через Эстонию, не изменилось. Как эта статистика объясняет связь между увеличившимся числом пересечения границы и решением властей Финляндии, представительница PPA не уточнила.